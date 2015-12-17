عضو بالكونجرس: السيسي أنقذ شعب مصر والشرق الأوسط من الإرهاب

أكد دانا رورابيكير عضو الكونجرس الأمريكي أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنقذ الشعب المصري فقط بل منطقة الشرق الأوسط بأسرها من الإرهاب المدمر.

وقال – خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس النواب الأمريكي بعنوان “مصر.. عامان بعد مرسي” إن المعزول محمد مرسي فشل في إجراء إصلاحات ديموقراطية وإقامة نموذج للإسلام المعتدل، مؤكدا أن مرسي كان جزءا من جماعة الإخوان التي سعت لعقود طويلة إلى الاستيلاء على السلطة لتحقيق أجندة الجماعة الداعية إلى التشدد وهو ما جعل المصريين أن يثوروا على حكمه.

وأكد النائب أن تدخل الرئيس السيسي خلال المظاهرات الحاشدة التي تم تنظيمها ضد مرسي هو الذي حال دون إراقة الدماء وهو ما يستحق التقدير.

وأوضح أنه من المهم أن تسير مصر نحو الاستقرار وتحقيق العملية الديمقراطية مع مراعاة الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه لو كان الإرهاب عصف بمصر لانهارت كافة حكومات منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت النائبة ايلينا روز ليتينين – التي ترأس لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كلمتها – إن مصر تعتبر حليفا رئيسيا وشريكا أمنيا للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن موقع مصر الاستراتيجي وحرصها على ضمان أمن حركة الملاحة في قناة السويس وتأثيرها الثقافي والديموجرافي جميعها عوامل تعني أن مصر ستظل تلعب دورا هاما في الشرق الأوسط لعدة سنوات قادمة.

وقالت ليتينين إنه يتعين الحفاظ على التحالف القائم بين الولايات المتحدة ومصر التي لا تعتبر فقط شريكا هاما في المنطقة بل أيضا أحد الأطراف المساهمة في المعركة المشتركة ضد التطرف والإرهاب، لافتة إلى أن مصر لا تزال تحارب الجماعات الإرهابية في سيناء وهي الحرب التي تراها ستستغرق وقتا.

وأعربت عضو الكونجرس الأمريكي عن أملها أن يستطيع البرلمان الجديد في مصر في اتخاذ خطوات كبيرة خلال الأشهر القادمة لدعم العملية الديموقراطية في البلاد.

وتابعت قائلة إنه على الرغم من أخطاء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما يجب أن يعرف الشعب المصري أنه لديه أصدقاء في الولايات المتحدة على استعداد لتعزيز شراكة أفضل وتحالف أقوى وعلى استعداد لمساعدة مصر في تحقيق الرخاء والاستقرار والسماح بمساحة اكبر للمشاركة في العملية السياسية وهو ما يستحقه الشعب المصري.