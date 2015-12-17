الموز والتمر والحلبة باللبن.. مثلث الشباب والصحة والسعرات المفيدة

فى بعض الأوقات نحتاج لسعرات حرارية عالية، فعلى سبيل المثال لا الحصر بعض من يعانون نحافة بالغة، أو لا يتمكنون من الزيادة فى الوزن بسهولة واكتساب بعض الكيلوجرامات، كذلك أثناء الشتاء بعض السعرات الحرارية تساعد على التدفئة والتخلص من الشعور بالبرودة، وهو ما يتوفر فى بعض الأطعمة والمشروبات.

الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية أمراض السمنة والنحافة، أكدت خلال حديثها لـ"اليوم السابع"، أن الإنسان يحتاج لبعض المشروبات بين الحين والآخر التى تحتوى على سعرات حرارية عالية بعض الشىء، فبجانب تلك السعرات، لها الكثير من الفوائد كتعزيز مناعة الجسم، وتقويته، والحفاظ على الصحة ضد الأمراض، كذا تقليل نسب فقدان الوزن واكتساب وزن صحى ومفيد لا وزن دون داع.

وأضافت أخصائية السمنة والنحافة أن هناك مثلث للصحة والدفء والزيادة المفيدة للوزن لمن يرغبون فى التخلص من بعض النحافة، هذا المثلث بمثابة إكسير الصحة والشباب والحيوية، كما يعطيهم بعض من النشاط فى هذا الطقس البارد، ومن أهم هذه المشروبات:

الموز باللبن: الموز مصدر مهم للبوتاسيوم والتخلص من تيبسات العظام، ويحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية المفيدة والمغذية للجسم والصحة، وتزداد قيمته الغذائية عند تناوله مع اللبن فهو مقو عام ومعزز للمناعة.

التمر باللبن: من أهم المشروبات الصحية للجسم، فهو يعزز زيادة الوزن بشكل صحى، حيث يحتوى التمر على نسبة سكريات عالية، ويحتوى على فوائد عظيمة لتعزيز الطاقة والنشاط والحركة.

الحلبة باللبن أو المكسرات: يحتوى على كمية هائلة من السعرات الحرارية، ويعزز إدرار اللبن لدى المرضعات، كما أنه سبب فى الشعور بالطاقة والنشاط وتجنب الخمول، ويزيد من الدفء، ويمكن مضاعفة قيمته الغذائية مع إضافة العسل