القبض على صاحب مقهى متهم بقتل عاطل بالرصاص بشبرا الخيمة

تمكن ضابط مباحث قسم أول شبرا الخيمة بالقليوبية، من ضبط صاحب مقهى متهم بقتل معتز عبد الفتاح إبراهيم محمد 26 سنة، عاطل ومقيم شارع خالد بن الوليد – عزبة عثمان – دائرة القسم، بسبب وجود خلافات بين الطرفين وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 × 39 مطموسة الأرقام بخزينتها 13 طلقة من ذات العيار، حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوصول معتز عبد الفتاح إبراهيم محمد عاطل ومقيم شارع خالد بن الوليد – عزبة عثمان – دائرة القسم، مصابا بطلق نارى أعلى الفخذ الأيمن ونزيف حاد أدى إلى وفاته فى الحال متأثراً بإصابته.

وكان زوج شقيق المجنى عليه اتهم "أحمد. م " وشهرته أحمد الغزالى " صاحب مقهى، السابق اتهامه فى قضيتين "مخدرات" أخرهما القضية رقم 20761 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2007م "مخدرات" وشقيقه مصطفى صاحب مقهى والسابق اتهامه فى قضيتين "بلطجة" أخرهما القضية رقم 4943 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2013م "بلطجة"، بإحداث إصابة المجنى عليه بسلاح نارى كان بحوزة كل منهما، على إثر حدوث مشاجرة فيما بينهم، بشارع 15 مايو، وفروا هاربين.

وجارى تطوير مناقشة المتهم للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى، وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن تلك الإجراءات محضر ملحق بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة.

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