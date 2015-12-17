مدير التحقيقات الاتحادى الأمريكى: داعش "ثورة" فى عالم الإرهاب

>قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى "اف.بى.آى" جيمس كومى أمس الأربعاء إن تنظيم داعش "أحدث ثورة" فى عالم الإرهاب بسعيه إلى التحريض على هجمات فردية على نطاق صغير فى شتى انحاء العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والاتصالات المشفرة والدعاية البارعة.

وقال كومى فى مؤتمر لمكافحة الارهاب فى مدينة نيويورك "تنظيم القاعدة" الأم لداعش كان نموذجا مختلفا عن التهديد الذى نواجهه اليو".

وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادى يجرى "مئات" التحقيقات فى كل الولايات الأمريكية الخمسين حول مؤامرات مستوحاه من نهج داعش.

وجاءت تصريحاته فى الوقت الذى يشعر فيه الأمريكيون بالقلق بعد اسبوعين من قيام زوجين مسلمين بقتل 14 شخصا فى سان برناردينو بولاية كاليفورنيا فى هجوم مستوحى من نهج داعش.