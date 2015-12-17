أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مدير التحقيقات الاتحادى الأمريكى: داعش "ثورة" فى عالم الإرهاب

Google+ Print
مدير التحقيقات الاتحادى الأمريكى: داعش "ثورة" فى عالم الإرهاب مدير التحقيقات الاتحادى الأمريكى: داعش "ثورة" فى عالم الإرهاب

>قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى "اف.بى.آى" جيمس كومى أمس الأربعاء إن تنظيم داعش "أحدث ثورة" فى عالم الإرهاب بسعيه إلى التحريض على هجمات فردية على نطاق صغير فى شتى انحاء العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والاتصالات المشفرة والدعاية البارعة.

وقال كومى فى مؤتمر لمكافحة الارهاب فى مدينة نيويورك "تنظيم القاعدة" الأم لداعش كان نموذجا مختلفا عن التهديد الذى نواجهه اليو".

وأضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادى يجرى "مئات" التحقيقات فى كل الولايات الأمريكية الخمسين حول مؤامرات مستوحاه من نهج داعش.

وجاءت تصريحاته فى الوقت الذى يشعر فيه الأمريكيون بالقلق بعد اسبوعين من قيام زوجين مسلمين بقتل 14 شخصا فى سان برناردينو بولاية كاليفورنيا فى هجوم مستوحى من نهج داعش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365