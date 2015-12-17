بان كى مون يرفض رهن حل الأزمة السورية بمصير "الأسد"

رفض الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون رهن الحل السياسى فى سوريا بمصير الرئيس السورى بشار الأسد، قائلا أنه "من غير المقبول" ربط التقدم باتجاه تسوية سياسية بمصير الأسد.

ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية الخميس، عن مون خلال مؤتمر صحفى قوله: "مبدئيا يعود للشعب السورى اتخاذ قرار بشأن مستقبل الرئيس السورى الأسد، لكنى أعتقد أيضا أنه من غير المقبول أن يرتهن حل هذه الأزمة بمصير رجل واحد".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "بعض الدول" تتحدث عن إمكانية أن يحتفظ الرئيس الأسد بدور لبضعة أشهر" بعد بداية المرحلة الانتقالية.

وشدد مون على الطابع الملح لتطبيق وقف لإطلاق النار على كامل الأراضى السورية فى أقرب وقت ممكن، مضيفا أن ذلك سيساعد العملية السياسية ويتيح للعاملين بالمجال الإنسانى تقديم المساعدة لملايين السوريين.

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