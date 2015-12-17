النائب حسام رفاعى: قوانين الاستثمار بسيناء بحاجة لإعادة النظر

أكد النائب حسام رفاعى عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، حاجة قوانين الاستثمار بسيناء لإعادة النظر فيها.

وقال رفاعى فى تصريحات خاصة توجد حاجة ملحة لتعديلات فى قانون الاستثمار، وجذب الاستثمارات العربية، وإضافة مميزات وحوافز للمستثمرين تشجعهم على إقامة مشروعات اقتصادية وكيانات عملاقة يمكنها أن تحل كثير من المشاكل على أرض سيناء وتفتح المجالات أمام استثمارات أخرى يقوم بها أبناء المنطقة، وأهمية تعديل هذه القوانين لسرعة إنشاء مصانع اضافية تستغل بشكل أمثل الثروة الطبيعية فى سيناء ليستفيد منها الجميع وتضخ مورد اقتصادى للدولة.