رئيس جامعة أسيوط:فصل 8أعضاء هيئة تدريس ينتمون للإخوان بينهم أمين الجماعة

وأكد أنه لم يحدث خلال العام الحالى أى تجاوزات من قبل أعضاء هيئة التدريس، ولكن قامت الجامعة بإرسال خطابات لجميع الكليات طالبنا من خلالها بإخطارنا إذا ما كان هناك أعضاء هيئة تدريس متغيبين لفترة من عدمه، وفى حال ثبوت التغيب وتجاوز تلك الفترة، تقوم الجامعة بإرسال إنذار، وفى حالة عدم الاستجابة من قبل عضو هيئة التدريس، تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية ويتم فصل العضو بشكل نهائى من الجامعة.
وأضاف لم أتخذ إطلاقا إجراء تجاه عضو هيئة تدريس إلا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة يثبت إدانته، وبعد ذلك يتم دراسة الأمر إذا كان يستوجب الأمر إنهاء خدمته أم لا.
وأشار إلى أن 8 أعضاء تم فصلهم، منهم محمود حسين أمين الجماعة، لتغيبه عن العمل، ونظرا لوجوده خارج البلاد، ولكن جميع الأعضاء الذين تم فصلهم منتمين لجماعة الإخوان.
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