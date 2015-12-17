رئيس جامعة أسيوط:فصل 8أعضاء هيئة تدريس ينتمون للإخوان بينهم أمين الجماعة

قال الدكتور أحمد عبده جعيص، الذى تولى منصب القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط فى شهر يناير الماضى خلفًا للدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط السابق، إنه لم يتم فصل أى طالب خلال هذا العام بسبب انتماءات سياسية، ولكن كان هناك 20 طالبا محولين لمجالس تأديبية قبل أن أتولى منصبى فى شهر يناير الماضى، وكان البعض منهم ينتمى لتيارات مختلفة، لكن فى السنوات السابقة ووقت أن كانت الأحداث فى ذروتها فى العام الماضى، شهدت الجامعة مظاهرات عدد من الطلاب المنتمين لأفكار حزبية وتيارات دينيه مختلفة، ألقت وقتها قوات الأمن القبض على عدد من الطلاب، وتم إحالة بعضهم للمحاكمة، وصدر ضد عدد منهم أحكام قضائية واتخذت وقتها الجامعة الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأكد أنه لم يحدث خلال العام الحالى أى تجاوزات من قبل أعضاء هيئة التدريس، ولكن قامت الجامعة بإرسال خطابات لجميع الكليات طالبنا من خلالها بإخطارنا إذا ما كان هناك أعضاء هيئة تدريس متغيبين لفترة من عدمه، وفى حال ثبوت التغيب وتجاوز تلك الفترة، تقوم الجامعة بإرسال إنذار، وفى حالة عدم الاستجابة من قبل عضو هيئة التدريس، تتخذ الجامعة الإجراءات القانونية ويتم فصل العضو بشكل نهائى من الجامعة.

وأضاف لم أتخذ إطلاقا إجراء تجاه عضو هيئة تدريس إلا بعد صدور حكم نهائى من المحكمة يثبت إدانته، وبعد ذلك يتم دراسة الأمر إذا كان يستوجب الأمر إنهاء خدمته أم لا.

وأشار إلى أن 8 أعضاء تم فصلهم، منهم محمود حسين أمين الجماعة، لتغيبه عن العمل، ونظرا لوجوده خارج البلاد، ولكن جميع الأعضاء الذين تم فصلهم منتمين لجماعة الإخوان.

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