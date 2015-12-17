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الطب البيطرى يضبط لحوما وأسماكا فاسدة بمطعم شهير بالعجوزة

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الطب البيطرى يضبط لحوما وأسماكا فاسدة بمطعم شهير بالعجوزة الطب البيطرى يضبط لحوما وأسماكا فاسدة بمطعم شهير بالعجوزة
شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة حملة لضبط أسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم السياحية وجميع منتجاتها؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ذلك بالتنسيق مع شرطة السياحة ورئاسة حى العجوزة بقيادة اللواء أحمد عبد الرحيم رئيس الحى والرائد عمرو قابيل مدير شرطة المرافق بالحى، والجهات المعنية فى إطار ضبط الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بأحد المطاعم الشهيرة بشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين التابع لحى العجوزة.

وشارك فى الحملة التى قادها العميد خالد الأعصر مدير شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، بالإضافة إلى محمود حسين نائب رئيس حى العجوزة وصابر على رئيس الإشغالات برئاسة الحى.

وتم تحرير مخالفات بالمضبوطات وأمرت المديرية بإعدام اللحوم المضبوطة بعد العرض على النيابة.

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مصر 365