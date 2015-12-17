حبس مريض نفسى حطم رأس مزارع بحجر وألقى جثته بالزراعات 4 أيام فى سوهاج

هشم شاب حاصل على ليسانس لغة عربية، يعانى من مرض نفسى، رأس مزارع مسن بحجر، ما نتج عنه خروج أجزاء من مخ القتيل، وتركه فى طريق ترابى بقرية الصلعا التابعة لمركز سوهاج، وحضر المتهم إلى مركز الشرطة بمرافقة والده، واعترف من تلقاء نفسه بارتكاب الجريمة ولم يعلل سبب لذلك.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج بعثور الأهالى على جثة لرجل بالزراعات بناحية الصلعا دائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير المباحث الجنائية، وقاده الرائد محمود جلال الشريف، رئيس مباحث مركز سوهاج، وتبين وجود جثة راضى ر. ع "75 عاما، مزارع ملقاة على ظهرها بطريق ترابى بالأرض الزراعية وبمناظرتها تبين وجود تهشم بعظام الرأس وخروج أجزاء من المخ، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وبسؤال نجل المجنى "سائق لم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك".

وفى وقت لاحق حضر لديوان المركز محمود. أ . م "68 عاما، بالمعاش وبصحبته نجله "محمد" 32 عاما، حاصل على ليسانس لغة عربية ويعمل سائق، وقرر أن نجله هو محدث إصابة المجنى عليه التى لأدت لوفاته، موضحاً أن نجله يعانى من مرض نفسى وسبق حجزه بمستشفى أسيوط الجامعى للعلاج.

وبمواجهة المتهم أيد مضمون ما سبق، مضيفاً أنه اعتدى على المجنى عليه بالضرب بحجر على رأسه، ما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته ولم يعلل سبباً لذلك.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس المتهم "محمد. م .أ م، أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، واستخراجه اليوم الخميس لإجراء المعاينة التصويرية بمكان حدوث الواقعة‏، وانتداب أحد خبراء الأدلة الجنائية والمختصين للانتقال برفقتنا لمكان الحادث أثناء إجراء المعاينة ‏التصويرية وذلك لمعاينة مكان حدوث الواقعة ،انتداب أحد المصورين الجنائيين المختصين للانتقال لمكان الواقعة أثناء إجراء المعاينة وموافاتنا بالصور عقب ذلك.

كما انتدابت إدارة البحث الجنائى الطبيب الشرعى للانتقال لمشرحة مستشفى سوهاج العام لإجراء الصفة التشريحية على جثة المتوفى لبيان ما ‏بها من إصابات وسببها وكيفية حدوثها والآداه المستخدمة فى إحداثها وسبب الوفاة وإعداد تقرير بذلك والتصريح ‏بالدفن عقب ذلك.‏