عضو بالكونجرس الأمريكى: السيسى أنقذ مصر والشرق الأوسط من الإرهاب

أكد دانا رورابيكير عضو الكونجرس الأمريكى أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى أنقذ ليس فقط الشعب المصرى بل منطقة الشرق الأوسط بأسرها من الإرهاب المدمر.

وقال خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس النواب الأمريكى بعنوان "مصر.. عامان بعد مرسي" إن الرئيس المعزول محمد مرسى فشل فى إجراء إصلاحات ديمقراطية وإقامة نموذج للإسلام المعتدل، مؤكدا أن مرسى كان جزءا من جماعة الإخوان التى سعت لعقود طويلة إلى الاستيلاء على السلطة لتحقيق أجندة الجماعة الداعية إلى التشدد وهو ما جعل المصريين أن يثوروا على حكمه.

وأكد النائب أن تدخل الرئيس السيسى خلال المظاهرات الحاشدة التى تم تنظيمها ضد مرسى هو الذى حال دون إراقة الدماء وهو ما يستحق التقدير.

وأوضح أنه من المهم أن تسير مصر نحو الاستقرار وتحقيق العملية الديمقراطية مع مراعاة الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه لو كان الإرهاب عصف بمصر لانهارت كافة حكومات منطقة الشرق الأوسط.

وفى نفس السياق، أكدت النائبة ايلينا روز ليتينين، التى ترأس لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى كلمتها، إن مصر تعتبر حليفا رئيسيا وشريكا أمنيا للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن موقع مصر الاستراتيجى وحرصها على ضمان أمن حركة الملاحة فى قناة السويس وتأثيرها الثقافى و الديموجرافى جميعها عوامل تعنى أن مصر ستظل تلعب دورا هاما فى الشرق الأوسط لعدة سنوات قادمة.

وقالت ليتينين إنه يتعين الحفاظ على التحالف القائم بين الولايات المتحدة ومصر التى لا تعتبر فقط شريكا هاما فى المنطقة بل أيضا أحد الأطراف المساهمة فى المعركة المشتركة ضد التطرف والإرهاب، لافتةَ إلى أن مصر لا تزال تحارب الجماعات الإرهابية فى سيناء وهى الحرب التى تراها ستستغرق وقتا.

وأعربت عضو الكونجرس الأمريكى عن أملها أن يستطيع البرلمان الجديد فى مصر فى اتخاذ خطوات كبيرة خلال الأشهر القادمة لدعم العملية الديمقراطية فى البلاد.

وتابعت قائلة إنه على الرغم من أخطاء إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، يجب أن يعرف الشعب المصرى أنه لديه أصدقاء فى الولايات المتحدة على استعداد لتعزيز شراكة أفضل وتحالف أقوى وعلى استعداد لمساعدة مصر فى تحقيق الرخاء والاستقرار والسماح بمساحة اكبر للمشاركة فى العملية السياسية وهو ما يستحقه الشعب المصرى.

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