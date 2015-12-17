بالفيديو - المحمدي يصنع هدفا في فوز هال سيتي القاتل على ريدينج

فاز هال سيتي على نظيره ريدينج بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية.

ريدينج تقدم في الدقيقة الـ 29 بهدف للاعب نيك بلاكمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم ريدينج بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني حاول هال سيتي إدراك التعادل، وكاد المحمدي أن يحرز هدف التعادل في أكثر من مناسبة.

وحين جاءت الدقيقة الـ 62، نجح هال سيتي في إدراك التعادل عن طريق أبيل هيرنانديز الذي تابع تسديدة أحمد المحمدي التي تصدى لها الحارس لتقع أمامه ويودعها المرمى.

وفي الدقيقة الـ 90 أضاف أدم ليفرمور الهدف الثامني لهال سيتي، ليحرز ثلاث نقاط غاليين للنمور.

فوز هال سيتي رفع رصيده للنقطة الـ 41 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ريدينج عند النقطة الـ 27 في المركز الـ 13.

شاهد صناعة المحمدي لهدف هيرنانديز