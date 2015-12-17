كوكا بشارك في تأهل براجا لربع نهائي كأس البرتغال بعد فوز ملحمي على لشبونة

تأهل سبورتنج براجا للدور ربع النهائي من بطولة كأس البرتغال بعد الفوز على سبورتنج لشبونة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة.

لشبونة تقدم في الدقيقة العاشرة من عن طريق ألبيرتو أكويلاني، إلا أن ويلسون إدواردو أدرك التعادل في الدقيقة الـ 42 بهدف أسهم كوكا فيه بعدما ضغط واستخلص الكرة من مهاجم لشبونة على حدود منطقة براجا، لترتد بهدف لسبورتنج براجا، وينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق.

في شوط المباراة الثاني، أشاف ألان الهدف الثاني لبراجا في الدقيقة الـ 52، إلا أن سبورتنج لشبونة أدرك التعادل سريعا في الدقيقة الـ 57 عن طريق الجزائري إسلا سليماني.

سبورتنج لشبونة أتبع التعادل بهدف ثالث سريع في الدقيقة الـ 57 عن طريق ويليام كارفاليو.

وهنا أراد باولو فونسيكا تنشيط هجومه، فأخرج كوكا في الدقيقة الـ 63 وأشرك نيكولا ستوليكوفيتش بدلا منه.

وفي الدقيقة الـ 83 أدرك براجا التعادل بهدف عن طريق مارسيلو جويانو، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين ويلجئان للوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي أضاف روي فونتي الهدف الرابع لبراجا في الدقيقة الـ 111، لينتهي اللقاء بفوز براجا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ويتأهل للدور ربع النهائي.

وكان بورتو قد تأهل أيضا للدور ذاته صباح اليوم بعد الفوز على فيرينينسي بهدف مقابل لا شيء.