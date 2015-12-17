غرفة السياحة: انسحاب رجال الأعمال من السوق المصرى لتجنب الخسائر

أكد أشرف مختار الخبير السياحى والمستشار الإعلامى لغرفة شركات السياحة بأسوان، أن الفترة الماضية شهدت انسحاب بعض رجال الأعمال من الاستثمار السياحى فى مصر ، ومنهم مستثمرين عرب لتجنب تعرضهم لخسائر فى السوق المصرية.

وأضاف أشرف مختار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن غالبية شركات السياحة الأجنبية تلتزم بقرار حكومة دولها بحظر السفر إلى مصر، إلا أن هذه الشركات تمارس ضغوطاً كبيرة على حكومة دولها من أجل عودة السياحة إلى مصر، بعد أن تكبدت خسائر بالغة من توقف السياحة فى مصر.

وأوضح الخبير السياحى، أن شركات السياحة الأجنبية هى المستفيد الأول من عودة السياحة إلى مصر، لتجنب تعرضها لخسائر فى السوق المصرى، لأنها تمتلك وتؤجر عدد من الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية، بجانب ما تتقاضاه هذه الشركات من نصيبها مسبقاً قبل سفر السائح الأجنبى لمصر.