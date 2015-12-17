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القبض على 3 تجار مخدرات أشقاء بحوزتهم حشيش وهيروين فى العمرانية

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القبض على 3 تجار مخدرات أشقاء بحوزتهم حشيش وهيروين فى العمرانية القبض على 3 تجار مخدرات أشقاء بحوزتهم حشيش وهيروين فى العمرانية
تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، من القبض على 3 أشقاء بالعمرانية لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش والهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

ووردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرت بالجيزة، بإشراف العميد حسن عليوة مدير الإدارة تفيد باتجار كلا من "خ.م" وشقيقيه "ع" و"ح" بالمواد المخدرة بالعمرانية، وبإعداد كمين لهم تمكن المقدم محمد حامد ورقيب الشرطة ووائل مصطفى من ضبط المتهمين وبحوزتهم 28 قطعة من مخدر الحشيش و3 لفافات هيروين و3 هواتف محمولة ومبلغ 200 جنيه.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة لترويجها على عملائهم، فحرر محضر بالواقعة وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365