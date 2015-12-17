احذر.. 4 فواكه تفسد الريجيم..أهمها العنب والمانجو

تعتبر الفاكهة من أهم الأطعمة اللازمة للجسم لاحتوائها على الفيتامينات واأملاح المعدنية للقيام بالعمليات الحيوية المختلفة بالجسم، فهى عنصر رئيسى فى يوم الإنسان يقيه من الكثير من المكلات الصحية ويعزز لديه المناعة ودفاعات الجسم.

وحسب توضيح الدكتور صفاء عمر أخصائية السمنة والنحافة، فمعظم أنواع الفاكهة تحتوى على سعرات حرارية قليلة جدًا لذا يهتم متبعو الريجيم بتناولها والاعتماد عليها للشعور بالشبع دون الخوف من زيادة الوزن، ودون الشعور بتأنيب الضمير، كما تحتوى الفاكهة على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات، ولكن هناك أنواع من الفاكهة لا تصلح لمتبعى الريجيم لأنها تساعد على زيادة الوزن، لاحتوائها على سعرات حرارية عالية للغاية.

لذا على متبعى الريجيم حسب تأكيد الدكتورة صفاء أن يستشيروا أطباء التخسيس المتابعين لديهم، لمعرفة الحصة المسموحة لهم يوميًا من هذه الفاكهة صاحبة السعرات الحرارية العالية، والتى قد تفسد نظامهم الغذائى وتزيد أوزانهم دون أن يدروا، ومن أهم أنواع هذه الفاكهة:

التين: من أهم أنواع الفاكهة والملىء بكم جيد من السكريات، بحيث يحتوى على نسبة سكريات عالية، وهو غنى بفيتامين A وC وB كما أن من فوائده أنه غنى بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، كما يساعد على علاج الإمساك ويعالج الانتفاخ وامتلاء البطن ويعمل على تنشيط الأمعاء.

العنب: فاكهة غنية بالسكريات، والكثير منها يحتوى على سعرات حرارية عالية لا تصلح للريجيم

التمر: أكثر نوع فاكهة به سكريات وغنى بالكثير من العناصر أيضًا أهمها المغنسيوم والمنجنيز كما يقى من السرطان لاحتوائه على مضادات أكسدة طبيعية.

المانجو: بالرغم من فوائدها الكثيرة للجسم إلا أنها تحتوى على سعرات حرارية عالية قد تتخطى 300 سعر فى الثمرة الضخمة منها.