مجمع الفقه الإسلامى الدولى يشيد بإعلان التحالف العسكرى لمحاربة الإرهاب

أشاد مجمع الفقه الإسلامى الدولى بإعلان تشكيل التحالف العسكرى الإسلامى لمحاربة الإرهاب، والذى يضم 34 دولة إسلامية.

وقالت أمانة المجمع، فى بيان الأربعاء، "إن هذا التحالف يأتى محققا للالتزام بالأحكام الشرعية المقررة، ذات العلاقة بالدفاع عن الإسلام والأمة وانسجاما مع أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامى لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مذهبه و مسمياته".

ووصف البيان التحالف بالمواجهة الشاملة بكل أبعادها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والعسكرية لقطع دابر الارهاب وشروره واستئصال شأفته، وحماية للأوطان والمقدرات، وخدمة للمعانى الإنسانية الراسخة وإنقاذا للبشرية من أهوال الإرهاب وكوارثه المدمرة.

ونوه التحالف بضرورة إعطاء الأهمية البالغة ضمن محاربة الإرهاب للمواجهة الفكرية الواعية، بوصفها المكون الأهم له لإزالة الغمة عن بصائر الأجيال الشابة المخدوعة أو يمكن خديعتها بتلبيس الفكر الإرهابى المضلل والمنحرف.