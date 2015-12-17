أمريكا تزود مقاتلين سوريين بالذخيرة قبل معركة متوقعة مع تنظيم داعش

قال مسئولون أمريكيون لرويترز إن الولايات المتحدة قدمت إمدادات جديدة من الذخيرة لمقاتلين عرب سوريين قبل معركة شرسة متوقعة مع تنظيم داعش بينما يتقدمون نحو مدينة الشدادى السورية وهى محور لوجستى مهم للتنظيم.

وأضاف المسئولون الذين تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم بسبب الطبيعة الدقيقة للعملية، أن الذخيرة تم إدخالها إلى سوريا عن طريق البر خلال الأيام الماضية إلى قوات عربية سوريا معارضة تقاتل فى الجزء الشمالى الشرقى من البلاد.

وهذه على ما يبدو ثالث شحنة ترسلها الولايات المتحدة إلى المقاتلين العرب منذ أن بدأت تزويدهم بها من خلال إسقاط ذخائر جوا فى أكتوبر.

وتتحالف قوات سوريا عربية معارضة مع مقاتلين من الأكراد، وأثارت الشحنة الأولى للذخيرة الأمريكية غضب تركيا العضو فى حلف شمال الأطلسى والتى لا تشعر بالارتياح ازاء اى عمليات قد تصب فى مصلحة وحدات حماية الشعب الكردية السورية.