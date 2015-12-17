أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمريكا تزود مقاتلين سوريين بالذخيرة قبل معركة متوقعة مع تنظيم داعش

Google+ Print
أمريكا تزود مقاتلين سوريين بالذخيرة قبل معركة متوقعة مع تنظيم داعش أمريكا تزود مقاتلين سوريين بالذخيرة قبل معركة متوقعة مع تنظيم داعش
قال مسئولون أمريكيون لرويترز إن الولايات المتحدة قدمت إمدادات جديدة من الذخيرة لمقاتلين عرب سوريين قبل معركة شرسة متوقعة مع تنظيم داعش بينما يتقدمون نحو مدينة الشدادى السورية وهى محور لوجستى مهم للتنظيم.

وأضاف المسئولون الذين تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم بسبب الطبيعة الدقيقة للعملية، أن الذخيرة تم إدخالها إلى سوريا عن طريق البر خلال الأيام الماضية إلى قوات عربية سوريا معارضة تقاتل فى الجزء الشمالى الشرقى من البلاد.

وهذه على ما يبدو ثالث شحنة ترسلها الولايات المتحدة إلى المقاتلين العرب منذ أن بدأت تزويدهم بها من خلال إسقاط ذخائر جوا فى أكتوبر.

وتتحالف قوات سوريا عربية معارضة مع مقاتلين من الأكراد، وأثارت الشحنة الأولى للذخيرة الأمريكية غضب تركيا العضو فى حلف شمال الأطلسى والتى لا تشعر بالارتياح ازاء اى عمليات قد تصب فى مصلحة وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365