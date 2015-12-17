رئيس وزراء إيطاليا يدعو البرلمان لقبول حماية وترميم سد الموصل بالعراق

أعلن رئيس الوزراء الإيطالى، ماتيو رينزى، أمس الأربعاء، أن وزيرى الدفاع والخارجية فى حكومته سيعرضان أمام اللجان البرلمانية المختصة التزام حكومته بحماية وترميم سد الموصل شمالى العراق.

ويأتى هذا التصريح ردا على معارضين انتقدوا إعلانه عبر التلفزيون الإيطالى وليس أمام البرلمان نية حكومته إرسال 450 جنديا إيطاليا للمساعدة فى حماية السد، الذى يبعد حوالى خمسين كيلومترا عن مدينة الموصل، التى يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابى.

وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية، خلال جلسة إحاطة برلمانية حول القمة الأوروبية المقبلة، أنه "التزام جاد فى العراق، وليس ارتجالا".

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