مستقبل وطن:شراء حق بث جلسات مجلس النواب يثير الشكوك ونرفضه شكلا وموضوعا

قال المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن عرض إحدى القنوات الفضائية لشراء حقوق بث جلسات مجلس النواب حصريا مقابل 100 مليون دولار "مرفوض شكلا وموضوعا" .

وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لـ"اليوم السابع "، :" العرض يثير الشكوك حوله ويطرح التساؤل ..لماذا تهتم فضائية عربية بإذاعة جلسات مجلس النواب المصرى ؟! ".

وأضاف "رشاد" أن بث الجلسات يجب أن يكون من خلال قناة صوت الشعب وهى القناة البرلمانية لأنها ليست مباراة كرة قدم او مسلسلات درامية .

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