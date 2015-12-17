أخبار عاجلة

راتب إنفانتينو يحرج بلاتر.. الفيفا: انخفض بنسبة 58% -
نائب وزير المالية: قالوا عليا «مجنون» في 2007.. والآن «المعاشات» تطبق فكرتي -
خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"مستقبل وطن": شراء حق بث جلسات "النواب" يثير الشكوك ونرفضه شكلا وموضوعا

Google+ Print
"مستقبل وطن": شراء حق بث جلسات "النواب" يثير الشكوك ونرفضه شكلا وموضوعا "مستقبل وطن": شراء حق بث جلسات "النواب" يثير الشكوك ونرفضه شكلا وموضوعا
قال المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن عرض إحدى القنوات الفضائية لشراء حقوق بث جلسات مجلس النواب حصريا مقابل 100 مليون دولار "مرفوض شكلا وموضوعا" .

وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لـ"اليوم السابع "، :" العرض يثير الشكوك حوله ويطرح التساؤل ..لماذا تهتم فضائية عربية بإذاعة جلسات مجلس النواب المصرى ؟! ".

وأضاف "رشاد" أن بث الجلسات يجب أن يكون من خلال قناة صوت الشعب وهى القناة البرلمانية لأنها ليست مباراة كرة قدم او مسلسلات درامية .


>- عصام الأمير: جلسات مجلس الشعب حق للتليفزيون وليست للبيع
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365