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مدير الأمن يتفقد قوات تأمين قضية "وادي النطرون"

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مدير الأمن يتفقد قوات تأمين قضية "وادي النطرون" مدير الأمن يتفقد قوات تأمين قضية "وادي النطرون"

كتب : انجي هيبة منذ 16 دقيقة

تفقد اللواء محمد عيد، مدير أمن محافظة الإسماعيلية، قوات تامين مجمع محاكم الإسماعيلية قبيل الحكم بالنطق في قضية وادي النطرون، يرافقه عدد من القيادات الأمنية، أبرزهم العميد هشام الشافعي، مدير المباحث، واللواء محمد عناني مساعد مدير الأمن ، ومن المقرر ان يحضر مدير الامن فعاليات الجلسة .

وشهدت جلسة النطق بالحكم في قضية الهروب الجماعي لسجناء وادي النطرون بساحة مستأنف الإسماعيلية بقاعة مجمع المحاكم بدوره الأول تكثيفا أمنيا مشددًا، صباح الأحد، استعدادا لبدء فعاليات الجلسة وتحسبا لوقوع أحداث عنف أو شغب.

من جانبه، أكد مصدر أمني مطلع من قوة تأمين المجمع، أنه وبالتنسيق مع قطاعات الأمن المركزي والأمن العام، ومديرية الأمن ومباحث الإسماعيلية تم تعزيز قوة تأمين المجمع بـ20 تشكيل أمني مدرب على أحدث الوسائل المكافحة لأعمال الشغب، بالإضافة إلى تزويد القوات بسيارات الأمن المركزي والإسعاف والمطافئ، وغاب عن المشهد القوات المسلحة والتي لم يلحظ وجود أي من عناصرها .

وتظاهر العشرات من أبناء القوة الثورية المدنية رافعين لافتات دون عليها "ارحل".

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