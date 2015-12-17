اليوم.. نظر محاكمة المتهمين فى "أحداث عنف النزهة"

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، جلسة محاكمة 4 متهمين، لاتهامهم بأحداث العنف التى شهدتها منطقة النزهة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، من بينها، القتل والشروع فى قتل أفراد شرطة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة على نحوٍ يؤدى إلى تكدير السلم العام.

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