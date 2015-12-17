"الإمام أحمد بن حنبل" يأخذ مهيار خضور لثلاثة أشهر

بدأ النجم السوري مهيار خضور تصوير أولى مشاهده في مسلسل "الإمام أحمد بن حنبل" للكاتب محمد اليساري، وتحت إدارة المخرج السوري عبد الباري أبو الخير الذي دارت كاميرته في ماردين التركية قبل عدة أيام .

ويروي العمل سيرة رابع أئمة أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني بدءاً من نشأته ورحلات طلبه للعلم، وفقهه وأصول مذاهبه حتى مرضه ووفاته.

انطلاق التصوير جاء بعد فترات طويلة من التأجيل وبالتحديد منذ الموسم الماضي حيث كان مقرراً أن يبدأ منذ العام الماضي وأن يكون المسلسل جاهزاً للعرض في رمضان 2015، إلا أن ظروف الحصول على تأشيرات دخول للممثلين والفنيين المشاركين بالعمل حالت دون ذلك حيث قصدت الشركة المنتجة عدة دول كان أولها المغرب ومن ثم الجزائر و الهند وأوزبكستان و اسبانيا وليستقر الأمر أخيراً في مدينة ماردين التركية حيث يتم بالتوازي مع التصوير بناء ديكورات ضخمة للعمل .

مهيار قال في حديث مقتضب لـ " سيدتي نت " إنه سيؤدي شخصية الإمام أحمد بن حنبل وأنه سعيد بانطلاق التصوير بعد كل هذا التأجيل، وبيّن في حديثه أن العمل سيستغرق منه حوالي ثلاثة أشهر تصوير مع أعطال قليلة ما دفعه للاعتذار عن العديد من المسلسلات ولعل آخرها مسلسل "عطر الشام" للكاتب مروان قاووق و المخرج محمد زهير رجب .

ويشارك في بطولة المسلسل التاريخي إلى جانب مهيار كل من سامر المصري و فادي صبيح و قمر خلف و جيانا عيد وقاسم ملحو وسحر فوزي ونجاح سفكوني ويزن السيد .

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