التنظيم يفاجىء الحاضرين في افتتاح فيلم رامي عياش في القاهرة

إحتفل المطرب رامي عياش مساء أمس في سينما نايل سيتي بالقاهرة بأولى بطولاته السينمائية من خلال فيلم "للحب حكاية" وكان اسمه في البداية "بابارتزي"، ويجمعه بالفنانة ايمان العاصي وعزت أبو عوف وكارلا بطرس ومنى هلا، وكتب القصة أحمد عبد الفتاح وأخرجها سعد هنداوي.

شهد الحفل حضور عدد كبير من الصحافيين والقنوات الفضائية، وبدا رامي سعيداً للغاية بكم الحضور حيث لم يحرج أي شخص طلب التصوير معه حتى من الجمهور، وسجل مع كل القنوات التي طلبت منه كما فعلت ذلك أيضاً بطلة العمل أمام رامي ،ايمان العاصي.

الحفل كان منظماً بشكل جيد فلم تحدث أي تجاوزات على الإطلاق.

الفيلم تدور أحداثة حول مطرب لبناني يقوم بدوره رامي عياش يقع في حب فتاة مصرية تتعرض للاختطاف (إيمان العاصي) من قبل خطيبها، وهو في الوقت نفسه شريك والدها في العمل. وتمر العديد من الأحداث ما بين الأكشن والرومانسية حيث تدبر قضية تحرش لرامي عياش ويحبس بسببها حتى يتم ابعادة عن حبيبته ولكن يخرج بعد ذلك.

العرض الخاص حضره بجوار أسرة الفيلم كل من الفنان محمد الشقنقيرى وحرمه والمنتج غابي خوري وحرمه والمخرج أحمد صقر وحرمه والمنتج فاروق صبري والفنانه وفاء سالم و المنتج يحيى مرسي و المطرب الشاب يونس و هبة السيسي والفنانة مارتينا عبده .

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