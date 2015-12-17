فنانون مصريون ومغاربة يغنون في دار الأوبرا

يشارك عدد من النجوم المغاربة والمصريون في حفلة غنائية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، تحت شعار "مصر والمغرب تاريخ طويل .. من التواصل والمحبة".

ومن بين الفنانين المغاربة المشاركين : سميرة سعيد و عبد الوهاب الدكالي وجنات وكريمة الصقلي وابراهيم بركات وفؤاد زبادي. ومن مصر سيشارك الفنان هاني شاكر و غادة رجب وذلك يوم الجمعة الموافق لـ 18 من الشهر الجاري.

وكان وفد من الفنانين المغاربة والإعلاميين قد توجه في الأيام القليلة الماضية الى مصر، بهدف الترويج للسياحة المصرية، بعد دعوة وجهتها لهم سفارة القاهرة بالمغرب. ويضم الوفد وجوهاً معروفة أبرزها سعد المجرد ، ليلى الحديوي ودنيا بوطازوت والإعلامي رشيد حياك، والإعلامية شامة درشول، وشامة شافيعي، وأيضاً الموسيقار والمطرب عبد الوهاب الدكالي والمخرج ونقيب المسرحيين بالمغرب مسعود بوحسن، والمخرج والممثل إدريس الروخ.

كما يضم العديد من المثقفين يتقدمهم عبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب، وحسن أوريد المفكر والمؤرخ المغربي ووفاء صندي الكاتبة والإعلامية ورئيسة جمعية حركة اعتدال المناهضة للتطرف.

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