محسن صلاح الدين يحصل على جائزة "فنان العرب" بعد ضياع اللقب

إحتل الفنان المغربي صلاح الدين محسن المركز الثاني في برنامج "فنان العرب"مؤخراً ، بعدما حصل على اللقب المشارك اليمني أسامة محبوب .

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي بعد ذلك ضجة كبيرة، حيث ادعى البعض أن حصول المتسابق اليمني على المركز الأول "مشكوك في أمره" .

ومباشرة بعد إعلان النتائج، أعلن النجم محمد عبده وبشكل إستثنائي، تخصيص جائزة للمتسابق المغربي، الذي حصل على أعلى نقطة من لجنة التحكيم في الحلقة النهائية.