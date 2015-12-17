محسن صلاح الدين يحصل على جائزة "فنان العرب" بعد ضياع اللقب
الأربعاء 16-12-2015 23:15
إحتل الفنان المغربي صلاح الدين محسن المركز الثاني في برنامج "فنان العرب"مؤخراً ، بعدما حصل على اللقب المشارك اليمني أسامة محبوب .
وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي بعد ذلك ضجة كبيرة، حيث ادعى البعض أن حصول المتسابق اليمني على المركز الأول "مشكوك في أمره" .
ومباشرة بعد إعلان النتائج، أعلن النجم محمد عبده وبشكل إستثنائي، تخصيص جائزة للمتسابق المغربي، الذي حصل على أعلى نقطة من لجنة التحكيم في الحلقة النهائية.
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