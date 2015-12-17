لهذا السبب لن تغفر عائشة الوعد لأنغام

قالت الفنانة المغربية عائشة الوعد أثناء استضافتها بإحدى البرامج المغربية، حينما سألها مقدم برنامج "رشيد شو"، من من الفنانات اللواتي ترفض الغناء معهن بعدما عرض عليها صور خمس فنانات عربيات، أنها ترفض الغناء مع أنغام بسبب موقف تعرضت له منذ مدة بسبب والد هذه الأخيرة ومدير أعمالها السابق، بعدما قام بإنزال فرقة عائشة الوعد المكونة من 30 عازفاً على المسرح حتى تمر ابنته أولاً، وهو موقف لن تغفره كما صرحت.

وأضافت الوعد مستدركة "لكن الجمهور المصري عظيم، علم الأمر من داخل الكواليس وصفق لها لمدة عشر دقائق".





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