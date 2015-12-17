كيف ساهم كاظم الساهر في شفاء منال؟

يقال أن الإيمان بشيء يساعد على الشفاء، فكيف إذا كان هذا الشيء ليس بشيء، بل إنسان من لحم ودم واسمه كاظم الساهر.

منال السبع إمراة لبنانية، كانت مصابة بالسرطان، ولكن حبها الكبير للفنان كاظم الساهر ساعدها على شفائها.

منال كتبت على صفحتها على فايسبوك: "بيا ولا بيك ريت الألم والآه.. جملة غيرت حياتي.. قصتي مع السرطان لا تقل خطورة وألم عن أي قصة ولكن قصتي تختلف بإصراري على الشفاء، وكان هدفي عائلتي وقيصري، ما كنت أتخيّل عائلتي تكون بحاجة إليّ ولا أكون موجودة، ولا كنت أتخيّل كاظم بيغني وأنا ما كون أول شخص موجود".

منال كانت تلتقي بالقيصر خلال تصوير برنامج The Voice ، كما أنها كانت تواظب على حضور حفلاته، ووصل بها الأمر إلى السفر إلى المغرب لحضور إحدى الحفلات التي أحياها هناك بمناسبة عيد الحب، والتي تزامن موعدها مع موعد جلسة علاجها، وعندما علم الساهر بما فعلته إنزعج كثيراً، فكان ردها "العلاج النفسي أهم"، فأجابها "اليوم سأعطيكي أفضل جلسة علاج نفسي".

وما فعله في تلك الحفلة هو أنه صار يغني وهو يركز عينيه عليها، وعندما عادت إلى بيروت، أخبرها الطبيب أن مناعتها إرتفعت بشكل غير مسبوق رغم أنها كانت صفر قبل السفر.



اليوم أصبحت منال بخير، وهي ستواظب على حضور حفلات كاظم الساهر، كما أنها ستتابع مشاهدة إطلالاته التلفزيونية في "ذا فويس" ولكن وهي في كامل صحتها وعافيتها.

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