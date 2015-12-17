"مارد سيناء".. رواد "تويتر" يطلقون لقبا جديدا على شهيد الصاعقة بالعريش

أطلق رواد موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الخميس، لقباً جديداً على الشهيد محمد أيمن شويقة، بطل الصاعقة الذى ضحى بنفسه لإنقاذ رفاق السلاح، بعد أن احتضن الحزام الناسف من قبل إرهابى خلال مداهمة بالعريش، إذ وصفه رواد الموقع بـ"مارد سيناء".

وجاء هاشتاج "تكريم_مارد_سيناء" ضمن قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، والذى ضم تغريدات تنعى الشهيد البطل وتدعو له بالمغفرة والرحمة جراء ما قام به من تضحية.

وقال أحد المغردين تعليقاً على صورة نشرها للشهيد البطل:"إذا كان اهل الشرّ بيفجروا أنفسهم وهم يعتدون فأهل الخير يستطيعون احتضان متفجراتهم وهم يستشهدون"، وأضاف أخر "البطل الشهيد ده ماضحاش بنفسه علشان زملائه تعيش، ده ضحى بنفسه علشان مصر هى اللى تعيش"، و غرد أخر: "الملايكة في فرحك معازيم".

بينما طالب أحد رواد الموقع بتكريم حقيقى للشهيد، قائلاً "نعمل شارع رئيسى فى مدينة الشيخ زويد باسم مارد سيناء.. لازم نفكر الناس بأسماء الشهداء دايما".

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