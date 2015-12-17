غرفة الفنادق:التأمينات والكهرباء هددا بالحجز على المنشأت وأغلقا 22 فندقا

كشفت سها الترجمان ، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن موظفى التأمينات الاجتماعية والكهرباء بالمحافظة قاموا بتحرير محاضر ضد أصحاب الفنادق ، مهددين بتنفيذ الحجز الإدارى فى حالة عدم سداد المستحقات المتأخرة لديهم .

وقالت الترجمان ، إن الموظفين بالتأمينات والكهرباء ليست لديهم أى تعليمات لتأجيل المديونيات ، لافتة إلى أنهم قالوا لأصحاب الفنادق " مفيش أوامر بتأجيل المديونيات والكلام دا كلام جرايد " وأشارت إلى انه تم إرسال مذكرة رسمية لوزير السياحة هشام زعزوع ، بالتدخل لإنقاذ القطاع السياحى ، والزم الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء .

وأعلنت الترجمان ،عن غلق 22 فندقا أبوابهم ، بخلاف الفنادق التى أغلقت جزئيا ، نتيجة انحسار الحركة السياحية ، عقب حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء .

وكان هشام زعزوع وزير السياحة ، اكد أن مجلس الوزراء وافق على تأجيل مديونيات المنشآت السياحية والفندقية لدى الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز وتأمينات اجتماعية ، لمدة 6 أشهر بدون فوائد أو غرامات ، ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهر ، لتخفيف معاناة القطاع فى ظل الأزمة الراهنة .

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