احتفالية لتنصيب اتحاد طلاب جامعة الزقازيق الاثنين

تنظم جامعة الزقازيق احتفالية لتنصيب اتحاد الطلاب المنتخب للعام الجامعى 2015/2016 يوم الاثنين المقبل، وذلك الساعة السادسة مساء بقاعة الاحتفالات الكبرى.

صرح بذلك أ.د عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، مشيرا إلى أن سوف يتم تكريم متحدى الإعاقة الذين أحرزوا مراكز متقدمة على مستوى الجامعات، وذلك تشجيعا للطلاب للمشاركة فى مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية والجوالة، بهدف تنمية القدرات الشخصية للطلاب وإثراء شخصيتهم وتجهيزهم للحياة العملية بعد التخرج للمساهمة فى تنمية المجتمع .