لو ابنك بيقضم ضوافره.. نصائح مهمة تخلصه من المشكلة

قضم الأظافر عادة سيئة، قد يعانى منها الكبار والصغار، ولكن فى الصغر يصبح الطفل عرضة للكثير من المخاطر الصحية الناتجة عن قضمه لأظافره على الدوام، ومن أهم تلك الأضرار الصحية انتقال العدوى والفطريات من اليدين للفم والمعدة بسهولة، إصابته بالنزلات المعوية، سهولة إصابته بنزلات البرد والأنفلونزا، تشوه أظافره، تشوه الجلد حول الأظافر والتهابه، الشعور بالألم المستمر فى الأصابع.

وأوضح الدكتور محمد رمضان الأخصائى النفسى أن الطفل الصغير له الكثير من الأسباب التى تدفعه لقضم أظافره، منها العند لكثرة توجيهات الأب والأم لأفعاله وأخطائه، أو لكثرة طلبهما منه التوقف عن تلك العادة، وتابع الدكتور محمد حديثه أن بعض أسباب قضم الأظافر تكمن فى عدم شعور الطفل بالأمان، أو شعوره الدائم بالقلق والتوتر النفسى لأسباب أسرية أو أسباب داخل المدرسة.

وتابع الدكتور محمد ناصحًا الأبوين بعدم القسوة فى التعامل مع الطفل للتخلص من عادة قضم الأظافر، موضحًا أن العنف قد يأتى بنتيجة عكسية، مشيرًا لأهمية إدراكه تدريجيًا أن قضم الأظافر يسبب له مشكلات صحية، وعلى سبيل المثال يقول الأب للطفل إنه كان يقضم أظافره حتى أصابه مغص شديد وعندها توقف عن تلك العادة فتوقف المغص، كذلك الاهتمام بتقليم الطفل لأظافره، وتعليمه الاعتماد على نفسه فى قص وتقليم الأظافر، وليتفق الأب والابن على قص أظافرهما فى توقيت واحد، كذا يوضح الأب للابن مدى نظافة أظافره وجمال شكلها، ويخرج له بعض الصور الخطيرة لأظافر مريضة من على شبكة الإنترنت ليراها.