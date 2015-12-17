توفيق عكاشة لـ"العاشرة مساء": سأقود البرلمان المقبل رغم أنف وزير الداخلية

هاجم توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، معتبرا أنه يعانى أمور نفسية نتيجة لطبقيات عائلية، مؤكدا أن جاء لمجلس النواب بإرادة شعب ورغم أنف الوزير، وسيقود البرلمان بإرادة النواب ورغما عن أنف "عبد الغفار".

وقال "عكاشة" فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم": "الوزير قبض على وكأننى إرهابى..دا راجل يعانى من أمور نفسية تعود لما قبل ثورة 52، حيث إن عائلة أمى أكبر من عائلته وأكثر منها أرضا وعددا فى البشوات والبهاوات، وهو يفكر بشكل طبقى".

>فيما قال "الإبراشى"، للنائب البرلمانى: "هناك نرجسية فى الحديث عن نفسك"، ليرد عكاشة: "أنا أقل واحد فى الشعب ومستعد أقبل أحذيتهم ونعالها".

وطالب عكاشة عموم الشعب المصرى فى جميع دوائر الجمهورية، بالذهاب إلى نوابهم ليطالبوهم بانتخابه رئيسا لمجلس النواب، قائلا: "ألجأ إلى الديمقراطية، وليس النرجسية وهى التى ستأتى بى رئيسا للنواب، أو ستطيح بى"، مضيفا:"التقيت عددا كبيرا من النواب، وواسطتى ربنا، وتوكلت على الله وألجأ إلى الشعب ومن بعده نوابه".