بالصور.. افتتاح المؤتمر الرابع لجراحات التجميل بجامعة أسوان

شهدت مدينة أسوان، مساء أمس الأربعاء، افتتاح المؤتمر السنوى الرابع لأقسام جراحة التجميل والإصلاح بمصر العليا، الذى تنظمه جامعة أسوان، تحت إشراف الجمعية المصرية لجراحى التجميل، وبرعاية اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهورى لجمهورية مصر العربية، وتوزيع دروع التكريم على كبار ضيوف المؤتمر، وتحدث اللواء محمد عاطف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، فى كلمته نيابة عن المحافظ، حول اهتمام الدولة بالتقدم الحديث فى مجال طب جراحة التجميل واهتمام الحكومة بهذا المجال فى مستشفيات الدولة بجمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، بأن وجود قسم جديد لجراحة التجميل بالجامعة، سيساعد على تخفيف المعاناة عن أهالى أسوان، الذين يقطعون المسافات الطويلة للعلاج بمحافظات سوهاج وأسيوط والقاهرة.

وأوضح الدكتور حسين الشريف، عميد كلية الطب بجامعة أسوان، بأن المؤتمر يناقش الحديث فى جراحات التجميل، والتى تعطى أملا جديدا للذين يعانون من أمراض التشوه المختلفة، مضيفا بأنه يتمنى أن يكون هذا المؤتمر خطوة إلى الأمام نحو تحسين الأداء الطبى والتعليم المستمر، من أجل الاستفادة القصوى وخاصة لشباب الأطباء فى الاطلاع على أحدث ما وصل إليه الطب فى هذا المجال.

وقال الدكتور حسين صابر، أستاذ طب التجميل بجامعة الإسكندرية، "بلغ أعضاء الجمعية المصرية لجراحى التجميل، نحو 1300 عضو، وأصبحنا قوة ضاربة لجراحة التجميل فى الشرق الأوسط، حتى أن تركيا لا تستطيع أن تنافسنا فى هذا المجال".

وأشار الدكتور أحمد قناوى، رئيس قسم جراحة التجميل بأسوان، وسكرتير عام المؤتمر، إلى أن المؤتمر هذا العام يتناول "التشوهات الخلقية فى اليد والإصابات وجراحات بالثدى الترميمية والتجميلية"، بعد مناقشة مجالات الشفة الأرنبية، والتشوهات الخلقية فى اليد، ومضاعفات الحروق، لافتا إلى أن الهدف من المؤتمر هو تجمع علمى على مستوى جامعات مصر لمشاركة وتبادل المعلومات الخبرات وتقديم أعمالهم، وعمل تطبيقات عملية على المؤتمر داخل مستشفى أسوان الجامعى.

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