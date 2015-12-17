معلمة الشرقية صاحبة واقعة إهانة المعلمين تلتقى المحافظ للاعتذار عن سوء تقديرها

التقى الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، مع محسن لطفى حسن نقيب المعلمين بمحافظة الشرقية وهبة يونس المدرسة بالمدرسة الرسمية للغات بنات بالزقازيق، والتى أثارت ضجة إعلامية خلال يومين الماضيين بعد اتهامها للمحافظ، أنه وجه إهانة للمعلمين، خلال مناقشتها معه وادعت أنه قال "أنا لو طولت أى المعلم بجزمة على رأسه وهديه".

وقال المحافظ يهمنى سير العملية التعليمية والانضباط فى آداء العمل، وقام نقيب المعلمين بتوجيه الدعوة للدكتور المحافظ بزيارة النقابة للقاء أعضاء النقابة لبحث مشاكل المعلمين بالشرقية.

كان المحافظ قد التقى بالمعلمة ودار بينهما نقاشا حول اعتراصها على طريقته مع مركز الدورس الخصوصية، والذى انتهى بقيامها بكتابة منشور على صفحتها تقول فيه: إن المحافظ وجه الإهانة السابق ذكرها، مما تسبب فى إثارة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة بعد إصدار زملاء المدرسة منشورات على الفيس بوك تنفى أقولها، مما دفعها للتراجع عن قولها وكتابة منشور تقول فيه إن ما حدث كان نقاش بين مواطن ومسئول، وقدمت اعتذارها عن سوء تقديرها.