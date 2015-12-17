نواب شمال سيناء يتفقون على توحيد كلمتهم ومطالبهم

عقد نواب محافظة شمال سيناء الـ6 اجتماعا موسعا فى القاهرة، تم خلاله الاتفاق على توحيد كلمتهم ومطالبهم أمام كل الجهات الرسمية فى الدولة من الوزارات والجهات الأمنية.

وقال النائب الدكتور حسام رفاعى إن الاجتماع ضم كل نواب المحافظة واتفقنا خلاله على أن نتحدث بلسان واحد فى مطالبنا، ونضع أولوية للمطالب الخاصة بالجانب الأمنى، المتعلقة بمن تم احتجازهم دون تهم لسرعة الإفراج عنهم، وهى التحركات التى بدأ بها النواب بالفعل ويواصلونها.

من جانبه قال النائب إبراهيم أبو شعيرة هذا الاجتماع كان مهما لتوحيد مطالب النواب، خصوصا أن شمال سيناء تمر بمرحلة حساسة وتعتبر قضاياها مختلفة عن أى محافظة أخرى، وما يهم الناس أمور أكبر من الخدمات العادية فهم يريدون الأمان وسرعة الإفراج عن كل من لم تثبت ضده أى إدانة فى أعمال عنف.

وقال النائب "رحمى بكير" نسير جادين فى وقف كل ما يسىء لأبناء شمال سيناء فى كل مكان، والعمل على وقف كل أشكال التجاوزات فى حق الأبرياء منهم.

وأكد النائب سلامة الرقيعى أن كل قضايا سيناء معروفة ونحن مع أهلنا فى كل مطالبهم وسنكون جانبهم، ولن نخذلهم ونعرف أن المتطلبات ليست من السهل حلها لكننا كمجموعة برلمانية موحدة سنعمل على حل كل ما نستطيع وسيجد الأهالى نتائج طيبة.