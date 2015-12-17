بالصور..امرأة إيزيدية لمجلس الأمن: تعرضت للإغتصاب والاستعباد على يد داعش

قالت امرأة أيزيدية إنها تعرضت للاغتصاب والتعذيب وبيعت إلى الرق الجنسى من جانب تنظيم داعش المتطرف، وذلك أثناء روايتها لقصتها المروعة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الإتجار فى البشر أمس الأربعاء.

وشجب المجلس الذى عقد أول اجتماع له على الإطلاق للتركيز فقط على الإتجار بالبشر أثناء الصراع، تلك الممارسات من جانب داعش والجماعات الإرهابية والمسلحة الأخرى ومن بينها بوكو حرام وجيش الرب للمقاومة.

وقالت نادية مراد باسى 21 عاما وهى امرأة عراقية من الأقلية الأيزيدية إنها تم اختطافها وبيعها إلى الرق من جانب داعش الذى يهدف إلى القضاء على رفاقها بشكل ممنهج.

وأضافت أن تنظيم "داعش لم يسع فقط لقتل نساءنا و فتياتنا، لكنه أخذنا كسبايا وكسلعة يتم تبادلها".



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