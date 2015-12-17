تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة حضانة بمنشأة ناصر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة دار حضانة بمنطقة منشأة ناصر.

أمر محمد سلام رئيس نيابة منشأة ناصر، فى وقت سابق بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باقتحام دار حضانة وسرقة محتوياتها.

كشفت تحقيقات زياد عثمان، وكيل النيابة عن اقتحام "س.أ" 40عاما، دار حضانة بمنطقة منشأة ناصر، وسرق محتوياتها من أجهزة حديثة، ولعب أطفال، لشراء المواد المخدرة، وتمكن الأهالى من ضبطه وتسليمه للأجهزة الأمنية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة للتحقيق، أمرت بما سبق.