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بالصور.. احتجاجات فى بالتيمور لعدم إدانة الضباط المتهمين بقتل الشاب الأسود

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بالصور.. احتجاجات فى بالتيمور لعدم إدانة الضباط المتهمين بقتل الشاب الأسود بالصور.. احتجاجات فى بالتيمور لعدم إدانة الضباط المتهمين بقتل الشاب الأسود
ازدادت الاحتجاجات أمام مقر محكمة بالتيمور الأمريكية، بعد بطلان الحكم على الشرطى "ويليام بورتر" المتهم الرئيسى فى مقتل "فريدى ماك جراى"، الأمريكى من أصل إفريقى، والذى كان يحمل "مطواة" بشكل غير مشروع.

اليوم السابع -12 -2015

وأصيب "جراى" بإصابة خطيرة فى العنق بعد اعتقاله فى 12 أبريل على ما يبدو أثناء نقله فى الجزء الخلفى من سيارة الشرطة، حيث اشتكى من صعوبات فى التنفس ودخل فى غيبوبة، ثم توفى بعد أسبوع واحد.
>اليوم السابع -12 -2015

من ناحية أخرى، بدأت القوات بحماية مبنى المحكمة، تحسبا لأعمال الشغب المندلعة من قبل المحتجين على الحكم تحسبًا لحدوث أى أضرار.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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