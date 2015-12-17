بالصور.. احتجاجات فى بالتيمور لعدم إدانة الضباط المتهمين بقتل الشاب الأسود

ازدادت الاحتجاجات أمام مقر محكمة بالتيمور الأمريكية، بعد بطلان الحكم على الشرطى "ويليام بورتر" المتهم الرئيسى فى مقتل "فريدى ماك جراى"، الأمريكى من أصل إفريقى، والذى كان يحمل "مطواة" بشكل غير مشروع.

وأصيب "جراى" بإصابة خطيرة فى العنق بعد اعتقاله فى 12 أبريل على ما يبدو أثناء نقله فى الجزء الخلفى من سيارة الشرطة، حيث اشتكى من صعوبات فى التنفس ودخل فى غيبوبة، ثم توفى بعد أسبوع واحد.

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من ناحية أخرى، بدأت القوات بحماية مبنى المحكمة، تحسبا لأعمال الشغب المندلعة من قبل المحتجين على الحكم تحسبًا لحدوث أى أضرار.

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