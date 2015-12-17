وزير الخارجية عن واقعة "مايك الجزيرة": لا أرى من هو أعلى قيمة من المصريين

علق سامح شكرى وزير الخارجية، على واقعة إطاحة ميكرفون قناة الجزيرة أثناء جلسة مفاوضات سد النهضة مع نظيره الإثيوبى، قائلا: "الشعب المصرى دائما يأثرنى بكرمه، والدفعة المعنوية، وأنا دائما فى خدمة شعبى الكريم اللى أنا جزء منه وأعتز به، ولا أرى من هو أعلى قيمة من هذا الشعب العظيم.. وما فعلته كان أمرا عاديا، دا كان شعورى أن يكون الميكرفون غير موجود، فى المكان، وهو شعور كثير من الشعب المصرى".

وأوضح سامح شكرى وزير الخارجية، فى حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه "العاشرة مساءً" والمذاع على فضائية "دريم، أن ميكرفون "الجزيرة" كان الأوحد فى القاعة وأن باقى الإعلاميين كانوا ينقلون عن بث الأجهزة الصوتية، مشيرا إلى أنه ليس هناك مجالا للانفراد.