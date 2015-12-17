أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الخارجية عن واقعة "مايك الجزيرة": لا أرى من هو أعلى قيمة من المصريين

Google+ Print
وزير الخارجية عن واقعة "مايك الجزيرة": لا أرى من هو أعلى قيمة من المصريين وزير الخارجية عن واقعة "مايك الجزيرة": لا أرى من هو أعلى قيمة من المصريين
علق سامح شكرى وزير الخارجية، على واقعة إطاحة ميكرفون قناة الجزيرة أثناء جلسة مفاوضات سد النهضة مع نظيره الإثيوبى، قائلا: "الشعب المصرى دائما يأثرنى بكرمه، والدفعة المعنوية، وأنا دائما فى خدمة شعبى الكريم اللى أنا جزء منه وأعتز به، ولا أرى من هو أعلى قيمة من هذا الشعب العظيم.. وما فعلته كان أمرا عاديا، دا كان شعورى أن يكون الميكرفون غير موجود، فى المكان، وهو شعور كثير من الشعب المصرى".

وأوضح سامح شكرى وزير الخارجية، فى حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامجه "العاشرة مساءً" والمذاع على فضائية "دريم، أن ميكرفون "الجزيرة" كان الأوحد فى القاعة وأن باقى الإعلاميين كانوا ينقلون عن بث الأجهزة الصوتية، مشيرا إلى أنه ليس هناك مجالا للانفراد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365