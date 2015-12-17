عكاشة: أنا العمود الفقرى لثورة يونيو وغيرى فى مخابئه عندما كان الوطن غريقا

جدد توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، تأكيده وتصميمه على خوض معركة رئاسة البرلمان، مؤكداً أنه حسم هذا الأمر ولا رجعة فيه، حتى لو حصل على صوته فقط، على حد قوله.

وبررعضو مجلس النواب، أحقيته فى قيادة البرلمان من وجه نظره، استناداً لمواقفه فى ثورة الـ 30 من يونيو، ضد الإخوان، معتبراً، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه كان العمود الفقرى لتلك الثورة.

وقال "عكاشة"، إن"المنافسين كانوا يجلسون فى مقاعدهم لمشاهدة النضال والكفاح الذى خضناه من مارس 2011 وحتى نجاح ثورة يونيو، ثم خرجوا فى الشوارع ، ودول ممكن يخافوا لكن أنا مش بخاف، وكنت هاتعرضت للاغتيال، وكان أمامى مصر.. إما أن ننجو أو نغرق مع مصر دون أى حسابات"، مضيفاً:"لن أتراجع عن الترشح لقيادة النواب فالآخرين كانوا فى مخابئهم وقت أن كان الوطن غريقاً وقت الإخوان".

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