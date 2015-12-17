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اليوم.. جامعة بنى سويف تنظم نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية

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اليوم.. جامعة بنى سويف تنظم نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية اليوم.. جامعة بنى سويف تنظم نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية
تنظم جامعة بنى سويف، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية بقاعة الاحتفالات الكبرى "إيهاب إسماعيل".

من جانبه أكد رئيس الجامعة فى بيان إعلامى أن نموذج محاكاة جامعة الدول العربية يمثل تجربة فريدة للطلاب المشاركين، حيث إنه يضيف لهم مهارات مهمة كمهارة القيادة والتفاوض والقدرة على الإقناع، علاوة على أنها تزيد لديهم التوعية الثقافية والاجتماعية والقومية، ما تساعد على خلق جيل جديد قادر على التصدى للمشاكل التى تواجه الأمة العربية، وذلك من خلال محاكاة الواقع، وإيجاد حلول للتحديات الحقيقية الموجودة فى الأحداث الجارية.

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