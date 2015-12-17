رالى درجات نارية احتفالا بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد آمون

تنظم نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر بالتعاون مع فريق Hurghada Cruisers -، وهو فريق من شباب الغردقة يمارسون رياضات الدراجات النارية، رالى درجات نارية ينطلق من الغردقة إلى الأقصر بمناسبة الاحتفال بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد آمون بمجمع معابد الكرنك وقدس الأقداس بمعبد حتشبسوت بالبر الغربى فى الأقصر يوم 22 من ديسمبر الجارى.

ومن جانبه قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر إن الهدف من رالى الدرجات النارية تشجيع وتنشيط السياحة، وجذب نوعية جديدة من السائحين من محبى قيادة الدراجات النارية.

كما أكد محمد مصطفى أبو حجر عضو مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر أن هذه المناسبة الرياضية الأولى فى سلسلة من الأحداث السياحية الرياضية فى المستقبل، بالتعاون مع فريق Hurghada Cruisers.

وقال محمد إبراهيم الخوانكى نائب رئيس فريق Hurghada Cruisers إنه تجرى من الآن الإعدادات لرالى آخر فى شهر فبراير المقبل، سيمر انطلاقا من الغردقة بقنا والأقصر وإدفو وكوم أمبو وأسوان، وصولاً إلى أبو سمبل احتفالا بتعامد الشمس على قدس الأقداس فى معبد أبو سمبل الكبير يوم 22 فبراير العام المقبل.

جدير بالذكر أن رالى الغردقة - الأقصر للدراجات النارية المقرر إقامته 22 ديسمبر الجارى ستشارك به 60 دراجة نارية يقودها شباب من جنسيات مختلفة من قاطنى مدينة الغردقة.

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