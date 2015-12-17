محافظ الشرقية يكرم متحدى الإعاقة احتفالا باليوم العالمى لذوى الاحتياجات

كرم الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية عددا من المتميزين من متحدى الإعاقة بالمحافظة، ذلك فى إطار الاحتفال بيوم ذوى الاحتياجات الخاصة العالمى.

وأضاف توفيق حماد مستشار المحافظ للعمل الأهلى وشئون الإعاقة أن الاحتفال تم بالمشاركة مع الاتحاد النوعى لجمعيات ذوى الإعاقة بالشرقية.

وأضاف الدكتور عادل عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن تكريم اليوم يشمل مركز الرواد للتدريب على الحرف اليدوية للأشخاص ذوى الإعاقة المدربين والمتدربين من الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تم تكريم عدد من الشخصيات العامة المهتمة بذوى الإعاقة بالشرقية.

وقال المحافظ فى كلمته إن الأشخاص ذوى الإعاقة من المجتمع لهم دور فعال للمجتمع وطاقات كامنة يجب توظيفها ودمجها فى المجتمع وأشكركم وتمنياتى لكم بالتوفيق والتقدم.