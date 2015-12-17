تجديد حبس موظف بنك وآخر لشرائهما هواتف محمولة على حساب عملاء إحدى البنوك

أمرت نيابة النزهة تجديد حبس موظف بنك وآخر، لاتهامهما بشراء أجهزة وهواتف محمولة على حساب عملاء إحدى البنوك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغا من مسئولى أحد البنوك عن رصد قيام مجهول بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة وهواتف محمولة من خلال الموقع الالكترونى لإحدى شركات التسوق " عميلة البنك " باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية تبين أنها لا تخصه.

وأسفر فحص وتحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة عن أن وراء ذلك النشاط كلاً من "كريم .ص م " 27 سنة موظف ببنك و"مصطفى .م.م " 42 سنة حاصل على ليسانس حقوق.

وكشفت التحريات عن قيام المتهم الأول بالحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء البنك الذى يعمل به ويستولى عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الانترنت بأسلوب احتيالى يسمى تصيد البيانات " PHISHIHG " ويستخدم تلك البيانات فى أتمام عمليات شرائية لأجهزة الكترونية وهواتف محمولة من مواقع التسوق الالكترونى، طالبا تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب تلك البطاقات الائتمانية المستولى على بياناتها و مستغلا عمله بالبنك فى إمكانية الدخول على حسابات تلك البطاقات لمعرفة المبالغ المتاحة بأرصدتها لتأكيد الموافقة على أتمام عمليات الشراء بينما يقوم الثانى باستلام تلك الأجهزة وبيعها والاستيلاء على قيمتها.

وتقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عبد البديع والرائد كريم الجنزورى، من ضبط المتهمين و بمواجهتهما اقرآ بارتكابهما للواقعة، وبفحص البريد الالكترونى والهاتف المحمول الخاص بالمتهمين عثر على أرقام بطاقات ائتمانية مستولى عليها بذات الأسلوب وأيضا الرسائل المتبادلة بينه وبين شركة التسوق بتأكيد عمليات الشراء والخصم والشحن.