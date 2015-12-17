شرطة مرافق العجوزة تغلق 6 مقاهى مخالفة بشارع جامعة الدول العربية

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة العجوزة، لضبط المقاهى المخالفة، بالتنسيق مع مدير وضباط إدارة شرطة المرافق، وضباط إدارة الحماية المدنية بالقطاع، وضباط الإدارة العامة لشرطة السياحة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الكافيهات والمطاعم والمحلات المخالفة.

وتستمر محافظة الجيزة بشن حملات مكثفة ويومية لإزالة الإشغالات بحى العجوزة بالتنسيق مع وزارة الصحة والدفاع المدنى وشرطة السياحة ومباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة، لرفع الإشغالات والمخالفات التى من شأنها تعطيل حركة المرور، وذلك بهدف تسيير الحركة المرورية على المواطنين والقضاء على الإشغالات والمخالفات وتشغيل المقاهى والمحلات الغير مرخصة.

ونجحت الحملة التى قادها العميد خالد الأعصر مدير إدارة شرطة المرافق بالجيزة وبمعاونة الرائد عمرو قابيل مدير شرطة مرافق العجوزة فى تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الإدارية لغلق 6 مقاهى مخالفة بشارع جامعة الدول العربية.

وشارك فى الحملة اللواء أحمد عبد الرحيم رئيس حى العجوزة، والمهندس محمد سليمان ومحمود حسين مساعد رئيس الحى وصابر على رئيس الإشغالات وفرج عبد العاطى مساعد رئيس الحى.

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