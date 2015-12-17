خبر في الجول - سموحة والزمالك يتفقان على إعارة إسلام جمال

اتفق نادي سموحة على استعارة إسلام جمال مدافع الزمالك في يناير المقبل لمدة ستة أشهر.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك وافق على إعارة إسلام جمال لمدة ستة أشهر بقيمة نصف مليون جنيه من مستحقات الفريق السكندري نظير بيع إبراهيم عبد الخالق للنادي الأبيض.

وينتقل إسلام جمال معارا بعد إتمام الاتفاق بين الناديين في يناير المقبل وحتى نهاية الموسم.

فيما تبقى لسموحة مليون جنيه من مستحقاته في صفقة إبراهيم عبد الخالق.

ورغم إغلاق القائمة في سموحة إلا أن اللاعب سيتم قيده بدلا من محمد حمص أو محمد مرسي.

ويحق لكل فريق ثلاثة استبدالات في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل إسلام جمال للزمالك من طلائع الجيش لمدة خمسة مواسم مقابل خمسة ملايين جنيه مطلع الموسم الماضي ولعب حتى الآن بالدوري المصري بالقميص الأبيض 11 مباراة ونال بطاقتين صفراوتين.