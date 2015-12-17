الخطوط الكويتية تعلق رحلاتها بين لندن ونيويورك لرفضها نقل ركاب إسرائيليين

>أعلنت السلطات الأميركية الأربعاء ان شركة الخطوط الجوية الكويتية "كويت ايرلاينز" قررت تعليق رحلاتها بين نيويورك ومطار هيثرو فى لندن لانها ترفض نقل ركاب اسرائيليين فى طائراتها.

وأرسلت وزارة النقل الاميركية فى سبتمبر رسالة إلى الشركة الكويتية تطلب منها انهاء التمييز الذى يتعرض لها الركاب الاسرائيليون.

وأشارت هذه الرسالة خصوصا إلى انه "باختيارها العمل على خط جوى بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تستفيد كويت ايرلاينز من تسهيلات وفرص تقدمها الولايات المتحدة ويجب ان تحترم قوانينها التى تمنع اى تمييز غير منطقى فى نشاطتها بالنقل الجوى".

وأكدت متحدثة باسم وزارة النقل الأميركية الأربعاء لوكالة فرانس برس انه بعد هذه الرسالة ابلغت شركة كويت ايريلاينز السلطات الاميركية بقرارها تعليق العمل بين المدينتين.

وتعود القضية إلى رفض شركة الخطوط الكويتية اصدار بطاقة سفر للاسرائيلى الداد غات فى العام 2013، ويقضى نظام الحجز فى الشركة الكويتية بعدم اصدار اية بطاقة سفر لمن يحمل جواز سفر اسرائيليا.

وبعد ان اتصلت الشركات الأميركية بالشركة الكويتية اوضحت هذه الاخيرة انها تخضع للقانون الكويتى الذى يمنع اية علاقة تجارية مع كيانات او اشخاص يقطنون فى اسرائيل او يحملون الجنسية الاسرائيلية.

وجرت محاولة الاربعاء لحجز مقعد فى رحلة للشركة إلى الولايات المتحدة ولكنها باءت بالفشل وأشار الموقع الالكترونى للشركة إلى انه لا توجد بطاقات متوفرة ولكنه لم يوضح السبب.

>