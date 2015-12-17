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تدشين مشروع علاء مرسى للموهبين فى احتفالية بالإسكندرية 2 يناير

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تدشين مشروع علاء مرسى للموهبين فى احتفالية بالإسكندرية 2 يناير تدشين مشروع علاء مرسى للموهبين فى احتفالية بالإسكندرية 2 يناير
أكدت مصادر أنه سيتم تدشين مشروع الفنان علاء مرسى لتنمية واكتشاف المواهب، بمشاركة فرقه الموهوبين الأولى فى السينما والمسرح على مستوى 13 محافظه بمحافظة الاسكندرية، فى احتفالية كبرى بأحد الفنادق يوم 2 يناير المقبل.

يذكر أن مشروع الفنان علاء مرسى يعتبر مؤسسة اجتماعية فنية علمية لرعاية موهوبين الوطن ومد يد العون لهم حتى مراحل النجاح والتقدم وصقل الموهبة و ذلك من خلال ورش عمل جماعية تضم جميع المواهب فى منهج علمى محدد للموهوبين اللذين يتم اختيارهم من قبل إدارة المشروع .

وسيتم توثيق هذا المشروع فى مكتبة للفرق و تسويقها للبرامج التلفزيونية تحت مسمى ( موهوب ولا ) وعرض أعمالهم كمحترفين .
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