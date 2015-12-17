دفن وتشريح جثة سيدة عثر عليها مذبوحة وملقاة داخل نهر النيل بالصف

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن وتشريح جثة سيدة فى العقد الثالث من العمر عثر عليها مذبوحة، وملقاة داخل نهر النيل بدائرة قسم شرطة الصف، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة ربة منزل طافية بنهر النيل بمنطقة الصف، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين من مناظرة الجثة أنها لسيدة فى العقد الثالث من عمرها مصابة بجرح ذبحى برقبتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى تكثيف التحريات وفحص بلاغات التغيب التى حررت فى الآونة الأخيرة للتوصل لهوية المجنى عليها، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.