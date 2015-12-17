أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دفن وتشريح جثة سيدة عثر عليها مذبوحة وملقاة داخل نهر النيل بالصف

Google+ Print
دفن وتشريح جثة سيدة عثر عليها مذبوحة وملقاة داخل نهر النيل بالصف دفن وتشريح جثة سيدة عثر عليها مذبوحة وملقاة داخل نهر النيل بالصف
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن وتشريح جثة سيدة فى العقد الثالث من العمر عثر عليها مذبوحة، وملقاة داخل نهر النيل بدائرة قسم شرطة الصف، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كان اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة ربة منزل طافية بنهر النيل بمنطقة الصف، وبالانتقال إلى محل الواقعة تبين من مناظرة الجثة أنها لسيدة فى العقد الثالث من عمرها مصابة بجرح ذبحى برقبتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى تكثيف التحريات وفحص بلاغات التغيب التى حررت فى الآونة الأخيرة للتوصل لهوية المجنى عليها، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365